Latuafonte.com - Gormiti – The New Era su Rai2: trama, orario, personaggi, location

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 28 Ottobre 2024 2:20 pm by Redazione Dal 28 ottobre 2024 va in onda su Rai 2– The New Era. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con due episodi, uno dietro l’altro. Invece, sabato ne va in onda solo uno. Dunque, questa serie TV terrà compagnia al pubblico della seconda rete della TV di Stato per quasi una settimana intera. Si tratta di una serie TV italiana, prodotta da Rainbow Spa con Giochi Preziosi. Diretta da Mario Parruccini, rappresenta il primo reboot live action del franchise. La serie è composta da una stagione, che è divisa in due parti, composte ognuna da 10 episodi.