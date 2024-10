Fuga con l’auto rubata e inseguimento con la Polizia. Tensione in città (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fuga con una vettura rubata, poi la corsa si interrompe. Nel corso della notte due equipaggi della sezione volanti della Questura intervenivano in via Gianmatteo per segnalazione di auto sospetta. Giunti sul posto, dopo un’attenta perlustrazione della zona, intercettavano un’Audi A6 SW di colore bianco seguita da una Citroen C3. Le due macchine, alla vista delle volanti, si davano a precipitosa Fuga. Nasceva un rocambolesco inseguimento che si concludeva all’altezza dell’imbocco della Tangenziale EST quando il conducente della Citroen, vistosi braccato, scendeva dall’auto e repentinamente saliva a bordo dell’Audi bianca che lo precedeva che ripartiva a tutta velocità facendo perdere le sue tracce. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)con una vettura, poi la corsa si interrompe. Nel corso della notte due equipaggi della sezione volanti della Questura intervenivano in via Gianmatteo per segnalazione di auto sospetta. Giunti sul posto, dopo un’attenta perlustrazione della zona, intercettavano un’Audi A6 SW di colore bianco seguita da una Citroen C3. Le due macchine, alla vista delle volanti, si davano a precipitosa. Nasceva un rocambolescoche si concludeva all’altezza dell’imbocco della Tangenziale EST quando il conducente della Citroen, vistosi braccato, scendeva dale repentinamente saliva a bordo dell’Audi bianca che lo precedeva che ripartiva a tutta velocità facendo perdere le sue tracce.

