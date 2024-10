Gaeta.it - Basket San Michele Cerenova: un viaggio di 15 anni nel minibasket a Cerveteri

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlSancelebra un’importante tappa della sua storia, raggiungendo i 15di attività al servizio della comunità di. Con un forte impegno verso i più giovani, le istruttrici Vera Consalvi e Daniela Iommi hanno dedicato le loro competenze per formare e avvicinare i ragazzi al mondo del, creando un ambiente inclusivo e accogliente. Le istruttrici: vera passione per lo sport Vera Consalvi, istruttrice nazionale mini, spiega l’intenso legame che si crea con i bambini che partecipano ai corsi: “Ciò che ci muove è una grande passione per questo sport. Il nostro approccio materno e accogliente fa sì che i bambini e le loro famiglie si sentano parte di una grande famiglia.