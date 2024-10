Lapresse.it - Assemblea Industriali Torino, il presidente Marco Gay: “Nostro sistema economico deve essere innovato”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Analisi della situazione socioeconomica locale e nazionale, condivisione delle prospettive e priorità del mondo produttivo. Al’Unioneha riunito per la suaannuale ilimprenditoriale cittadino. Grande attenzione per la relazione di esordio del neoGay, nominato lo scorso luglio al timone dell’Associazione. Una relazione improntata sul binomio industria-innovazione. Superare la crisi dell’automobile è per il neo, una sfida esistenziale. “Abbiamo il dovere di riscoprirci comunità – ha detto Gay. Partire dalla nostra tradizione ma non vivere nel passato. Gay ha insistito sul concetto di ‘intelligenza industriale’. “Ilè unche ha urgenza dia partire dai suoi fondamentali. “Occorre tirare fuori le nostre migliori energie”.