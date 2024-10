Ilrestodelcarlino.it - Abusi sessuali sulla nipotina, imprenditore condannato a sette anni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Macerata, 28 ottobre 2024 – Accusato di aver abusato dellada quando lei aveva solo 9, è statoin via definitiva un piccolo60enne. Ora dovrà scontaredi reclusione per quei fatti, commessi in un paese vicino Macerata fino al 2015. L’uomo si è sempre dichiarato innocente. L’uomo frequentava spesso casa di sua cugina, e così aveva legato in modo particolare con la figlia di lei, una bambina con una lieve disabilità intellettiva. Lo zio le faceva volentieri dei regali, anche piuttosto costosi. Quando però le aveva comprato prima un tablet e poi un cellulare, i genitori della bambina avevano iniziato a insospettirsi. Avevano fatto qualche controllo, e così avevano trovato una chat su Facebook, nella quale uno sconosciuto dialogava con la ragazzina e le chiedeva di inviare foto strane.