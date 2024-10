Sport.quotidiano.net - A Inzaghi non è piaciuto lo spettacolo: "Troppi gol presi. E dovevamo farne sette"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Chi è neutrale si sarà divertito, io un po’ meno". Simonenon è contento. Oggi ci sarà la giornata dell’analisi. Breve, perché mercoledì si gioca a Empoli e non c’è tempo per i rimpianti: se non si guarda avanti si rischia di aggiungerne di ulteriori. "Io arrabbiato? Tanto, c’è delusione, ma da allenatore devo ripartire - afferma il tecnico dell’Inter -. Avevamo contro una squadra che aveva subito un solo gol in campionato e stavolta ne doveva prendere sei ofare il 5-2 e non lo abbiamo fatto. Ci sono stati una serie di errori che in generale hanno compromesso una partita in cui meritavamo ampiamente di vincere". La rosa non è cambiata granché rispetto allo scorso anno, eppure i numeri difensivi sono completamente diversi. Alla fine del girone d’andata 2023/24 l’Inter aveva subito solo nove gol. Oggi è a tredici dopo nove giornate.