Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2024 ore 07:30 (Di domenica 27 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 TOMMMASO RENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMTNI SULLA COLOMNO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAPENA, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO RALENTATA LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA ANCHE SULLA LINEA FL1 Roma-FIUMICINO AEROPORTO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI Roma TUSCOLANA, I TRENI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO INFINE, RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO E IN CORSO, IL MATCH Roma-DINAMO KIEV, PER LA TERZA GIORNATA DI EUROPA LEAGUE.
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