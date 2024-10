Lanazione.it - Unione comunale verso il congresso. Poker di candidati per guidare il Pd

(Di domenica 27 ottobre 2024) A un mese daldell’, si affolla la corsa per assumere la guida del Pd di Siena. Al momento sono quattro iin azione per raccogliere le firme necessarie. La prima a essersi mossa in ordine di tempo è l’avvocato Rossana Salluce, storica esponente dell’associazione ’Donna Chiama Donna’. Il suo nome è sostenuto, tra gli altri, dal senatore Silvio Franceschelli, dall’ex segretario Massimo Roncucci, da Fiorino Iantorno, dai Giovani Democratici e da parte dell’area Bonaccini. Alla candidatura di Salluce ha risposto a stretto giro di posta l’ex segretario Pd Simone Vigni, a cui un gruppo di iscritti ha chiesto la disponibilità a correre, in polemica con "il solito metodo di nomi calati dall’alto senza democrazia". Vigni ha una lunga esperienza in politica e una profonda conoscenza delle persone e delle dinamiche interne al partito.