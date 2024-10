Totti ci crede: “Tornare in campo? Non è uno scherzo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco Totti, leggendario capitano della Roma, fa sul serio sull’ipotesi di un suo clamoroso ritorno in campo all’età di 48 anni. “No non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo”, ha detto il Pupone, che qualche giorno fa aveva detto di essere stato contattato per giocare da due squadre. Ospite a Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l’ex numero 10 giallorosso ha confermato di aver avuto più di una richiesta (si parla del Como, ndr). “La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico“, ha detto ancora Totti, “La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”. Lapresse.it - Totti ci crede: “Tornare in campo? Non è uno scherzo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco, leggendario capitano della Roma, fa sul serio sull’ipotesi di un suo clamoroso ritorno inall’età di 48 anni. “No non era uno, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo”, ha detto il Pupone, che qualche giorno fa aveva detto di essere stato contattato per giocare da due squadre. Ospite a Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l’ex numero 10 giallorosso ha confermato di aver avuto più di una richiesta (si parla del Como, ndr). “La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico“, ha detto ancora, “La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”.

