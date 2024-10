Oasport.it - Sonego e Fognini scoprono gli avversari a Parigi-Bercy: vista su Alcaraz e Sinner

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lorenzoe Fabiosi sono meritati l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di, dopo aver infilato due vittorie nelle qualificazioni: il piemontese ha regolato l’olandese Botic van de Zandschulp e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mentre il ligure ha avuto la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan e sul francese Arthur Cazaux. I due tennisti italiani hanno conosciuto gliche dovranno affrontare al primo turno. Lorenzo, che da domani sarà il numero 52 al mondo, se la dovrà vedere con il cileno Nicolas Jarry: sfida al numero 34 del circuito, con cui è in vantaggio per 2-1 nei precedenti (spettacolare il testa a testa dello scorso anno in Coppa Davis), per meritarsi l’incrocio da brividi con lo spagnolo Carlos, numero 2 del mondo.