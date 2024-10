Sci, Brignone show in Coppa del Mondo: vince il gigante d’apertura a Soelden (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grandissima Federica Brignone, che vince il gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L’azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in 2.16.05 totale davanti alla neozelandese Alice Robinson a +0.17 e all’austriaca Julia Scheib a +1.08, dopo il 14esimo posto della prima manche. Delusione per la statunitense Mikaela Shiffrin che chiude quinta dopo il primo posto nella prima manche. Solo 13esima Marta Bassino, quinta dopo la prima frazione, e 20esima l’altra azzurra Asja Zenere. Il trionfo nel gigante di Soelden, tredicesimo in carriera nella specialità, permette a Federica Brignone di salire a quota 28 vittorie in Coppa del Mondo, 70esimo podio, e consolidare il primo posto nella classifica delle vincitrici italiane di tutti i tempi. .com - Sci, Brignone show in Coppa del Mondo: vince il gigante d’apertura a Soelden Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grandissima Federica, cheildi apertura delladeldei sci a. L’azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in 2.16.05 totale davanti alla neozelandese Alice Robinson a +0.17 e all’austriaca Julia Scheib a +1.08, dopo il 14esimo posto della prima manche. Delusione per la statunitense Mikaela Shiffrin che chiude quinta dopo il primo posto nella prima manche. Solo 13esima Marta Bassino, quinta dopo la prima frazione, e 20esima l’altra azzurra Asja Zenere. Il trionfo neldi, tredicesimo in carriera nella specialità, permette a Federicadi salire a quota 28 vittorie indel, 70esimo podio, e consolidare il primo posto nella classifica delle vincitrici italiane di tutti i tempi.

