Promozione Vigor Castelfidardo – Marina pari senza gol | 0-0

(Di domenica 27 ottobre 2024) Padroni di casa al quinto risultato positivo consecutivo, gli ospiti tornano a fare punti in trasferta dopo due partite consecutive perse VALLESINA, 26 ottobre 2024 – Un punto a testa che muove la classifica e che proietta, ad esempio, il, in zona play off in attesa delle gare del pomeriggio. Per l’undici di Malavenda si tratta del quinto risultato utile consecutivo che fa classifica, cosa decisamente importante, in attesa magari dell’allungo decisivo in pianta stabile verso la medio alta classifica. Ad inizio sembra una sfida tra Pierandrei e Lombardi ma è Sollitto a dire non ad un tiro da palla inattiva di Mosca. Nella ripresa altre occasioni ma i numeri uno sono attenti e non si fanno sorprendere.