Pontedera esce di casa e non fa ritorno | ore d’ansia per la scomparsa di una donna

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Pisa), 27 ottobre 2024 – C’è grande apprensione per un. Si tratta di una 59enne di origini albanesi che è uscita diieri mattina, sabato 26 ottobre, e non ha fatto. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati il figlio e il marito che non l’hanno vista rientrare a pranzo. Si tratta di unaalta circa 1 metro e 60. Non ha con sé il telefono. Nelle ricerche impiegata anche una squadra regionale cinofila dell’Anc. Dopo il delitto di Flavia MelloTemono i familiari temono che possa esserle accaduto qualcosa è hanno sporto denuncia ai carabinieri.