Calciomercato.it - Pokerissimo viola nel segno di Bove: Roma surclassata

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fiorentina-finisce 5-1,mattatore della serata brilla da ex: surclassasti i giallorossi e ora Juric rischia grosso Una Fiorentina straripante surclassa letteralmente lanel corso del posticipo della 9a giornata di Serie A. Da dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Milan, inon si fermano più. La squadra di Palladino sembra aver ingranato le marce giuste e in tre partite tra coppa e campionato ha messo aben 15 reti. Fiorentina-finisce 5-1,mattatore della serata (LaPresse) – Calciomercato.itCinque sono quelle rifilate alladi Ivan Juric, la cui permanenza in giallorosso sembra ormai davvero complicata. Una sconfitta roboante, cominciata con la rete segnata da Kean su assist di Beltran. Lo stesso argentino trasforma poi un discusso rigore procurato da. Il centrocampista, ex della gara, è un vero e proprio mattatore della serata.