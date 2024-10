Pm Milano,'banda dei dossier è un pericolo per democrazia' (Di domenica 27 ottobre 2024) "Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano un pericolo per la democrazia di questo Paese". Lo scrive il pm di Milano Francesco De Tommasi negli atti dell'indagine sul gruppo che fabbricava dossier. Il pm parla di "soggetti pericolosissimi perché, attraverso le attività di dossieraggio abusivo" con "la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie informazioni sensibili, riservate e segrete, sono in grado di 'tenere in pugno' cittadini e istituzioni" e "condizionare" dinamiche "imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie". Quotidiano.net - Pm Milano,'banda dei dossier è un pericolo per democrazia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) "Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano unper ladi questo Paese". Lo scrive il pm diFrancesco De Tommasi negli atti dell'indagine sul gruppo che fabbricava. Il pm parla di "soggettisissimi perché, attraverso le attività diaggio abusivo" con "la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie informazioni sensibili, riservate e segrete, sono in grado di 'tenere in pugno' cittadini e istituzioni" e "condizionare" dinamiche "imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie".

