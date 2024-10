Piccole cose come queste: il trailer del film con Cillian Murphy (Di domenica 27 ottobre 2024) Piccole cose come queste: il trailer del film con Cillian Murphy Esce al cinema in Italia il 28 novembre Piccole cose come queste (Small Things Like These), il nuovo film interpretato da Cillian Murphy dopo l’Oscar per Oppenheimer, presentato questi giorni in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Titolo d’apertura della Berlinale, dove la coprotagonista Emily Watson è stata premiata con l’Orso d’Argento, il film è prodotto da Ben Affleck e Matt Damon e diretto da Tim Mielants (Peaky Blinders). La trama di Piccole cose come queste Irlanda, 1985. Bill Furlong (Cillian Murphy) è un commerciante di carbone, un uomo taciturno che ha dedicato la vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Quando per caso scopre un terribile segreto nascosto nel convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson), i ricordi più dolorosi del suo passato tornano a galla. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 27 ottobre 2024): ildelconEsce al cinema in Italia il 28 novembre(Small Things Like These), il nuovointerpretato dadopo l’Oscar per Oppenheimer, presentato questi giorni in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Titolo d’apertura della Berlinale, dove la coprotagonista Emily Watson è stata premiata con l’Orso d’Argento, ilè prodotto da Ben Affleck e Matt Damon e diretto da Tim Mielants (Peaky Blinders). La trama diIrlanda, 1985. Bill Furlong () è un commerciante di carbone, un uomo taciturno che ha dedicato la vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Quando per caso scopre un terribile segreto nascosto nel convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson), i ricordi più dolorosi del suo passato tornano a galla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Piccole Cose come Queste, Cillian Murphy scopre scioccanti segreti nel trailer del suo primo film dopo Oppenheimer - Dopo il grande successo di Oppenheimer, che gli è valso il Premio Oscar, Cillian Murphy torna al cinema con Piccole Cose come Queste, in uscita in Italia il 28 novembre. Scopriamo trama, cast e traile ... (comingsoon.it)

Piccole cose come queste, il trailer italiano del film [HD] - Regia di Tim Mielants. Un film con Cillian Murphy, Ciarán Hinds, Emily Watson, Amy De Bhrún, Joanne Crawford. Da giovedì 28 novembre al cinema. (mymovies.it)

Piccole cose come queste (Trailer Italiano HD) - Natale 1985. Un devoto padre e commerciante di carbone, Bill Furlong, scopre sorprendenti segreti custoditi dal convento della sua città, insieme ad alcune sue scioccanti verità. Regia di Tim Mielants ... (msn.com)

Piccole cose come queste, dopo l’Oscar Murphy in un’opera intima e liberatoria - Small things like these/Piccole cose come queste è un’opera intima, tortuosa e liberatoria - Il trailer in anteprima ... (ilfattoquotidiano.it)