Partitaccia del Catania, sconfitta al Massimino: fa festa il Latina che vince con Ercolano (Di domenica 27 ottobre 2024) Clamoroso al Cibali, di nuovo. Dall'Atalanta U23 al Latina, il Catania dopo mesi perde al Massimino per mano dei ragazzi di Roberto Boscaglia, arrivato da un paio di giorni sulla panchina nerazzurra per risollevarne le sorti. Il risultato finale è di 1-0 per i laziali, a segno Ercolano al 60' Cataniatoday.it - Partitaccia del Catania, sconfitta al Massimino: fa festa il Latina che vince con Ercolano Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Clamoroso al Cibali, di nuovo. Dall'Atalanta U23 al, ildopo mesi perde alper mano dei ragazzi di Roberto Boscaglia, arrivato da un paio di giorni sulla panchina nerazzurra per risollevarne le sorti. Il risultato finale è di 1-0 per i laziali, a segnoal 60'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto: serie A1; Catania, netta sconfitta con Trieste - (ANSA) - CATANIA, 12 OTT - La Nuoto Catania resiste ... La sensazione è che i rossazzurri allenati da Giuseppe Dato - al quarto campionato consecutivo di A1 - abbiano dato tutto, nel primo ... (msn.com)

È un Catania che non si arrende: a Foggia rimonta e pari finale, 2-2 - CATANIA – Il Catania agguanta il pareggio nei minuti finali a Foggia dopo essere stato in doppio svantaggio contro un avversario che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, pungolato anche ... (livesicilia.it)

Serie C, le ragazze del Catania si arrendono al Matera e alla sfortuna - La squadra etnea è stata sconfitta per 3-1 nella 7^ giornata del girone C. Sul 2-1 le rossazzurre hanno colpito tre traverse ... (cataniatoday.it)

Casertana-Catania 1-3, Iori sulla sconfitta: «Provo rabbia» - Dobbiamo evitare le ingenuità, abbiamo regalato tre punti al Catania. Commentiamo una sconfitta che non avremmo meritato. Provo rabbia per come abbiamo preso il secondo gol (temporaneamente in ... (ilmattino.it)