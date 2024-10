Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre 2024: previsioni per tutti i segni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Scopri cosa riservano le stelle per la settimana dal 27al 2. Amore, lavoro e fortuna segno per segno, con focus su Bilancia, Scorpione e Pesci. L’della settimana dal 27al 2si apre con il passaggio della Luna nel segno del Leone, che influenzerà fortemente idi fuoco, donando energia e determinazione. Tuttavia, anche id’acqua e d’aria beneficeranno di un cielo favorevole per le relazioni amorose e lavorative. Ecco, segno per segno, cosa aspettarsi in questi giorni.– velvetgossipL’della settimana Ariete (21 marzo – 19 aprile) Per l’Ariete, la settimana inizia con qualche tensione sul fronte lavorativo. La Luna in Leone favorirà la risoluzione di alcuni conflitti, ma sarà fondamentale mantenere la calma e non reagire impulsivamente.