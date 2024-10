NYsindaco difende Trump | non è fascista

NY,sindaco difende Trump:non è fascista (Di domenica 27 ottobre 2024) 3.11 Il sindaco di New York Eric Adams difende Donald Trump. "Non è un fascista", afferma Adams nel corso di una conferenza stampa in vista del comizio delle prossime ore dell'ex presidente al madison Square garden di New York. "La mia risposta è no. So quello che ha fatto Hitler e quello che è un regime fascista", ha detto a chi gli chiedeva se Trump fosse un fascista. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 3.11 Il sindaco di New York Eric AdamsDonald. "Non è un", afferma Adams nel corso di una conferenza stampa in vista del comizio delle prossime ore dell'ex presidente al madison Square garden di New York. "La mia risposta è no. So quello che ha fatto Hitler e quello che è un regime", ha detto a chi gli chiedeva sefosse un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco di New York difende Trump, non è un fascista - Il sindaco di New York Eric Adams difende Donald Trump. "Non è un fascista", afferma Adams nel corso di una conferenza stampa in vista del comizio delle prossime ore dell'ex presidente al madison Squa ... (ansa.it)

Naviga il televideo in popup - "Col Monza è stata una sconfitta brutta ma il risultato non rispecchia la partita. Non devo essere io a celebrare la forza dell'Atalanta: devo pensare alla nostra squadra, che sta facendo il suo campi ... (servizitelevideo.rai.it)