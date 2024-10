MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario e dove vedere la gara in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Dopo la gara Sprint dominata e vinta da Enea Bastianini, con Martin secondo e Bagnaia terzo, oggi, domenica 27 ottobre, si corre il Gp di Thailandia, sul circuito di Buriram. Appuntamento cruciale per il mondiale piloti: Martin guida la classifica con 22 punti di vantaggio su Bagnaia, campione L'articolo MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario e dove vedere la gara in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la. Dopo laSprint dominata e vinta da Enea Bastianini, con Martin secondo e Bagnaia terzo,, domenica 27 ottobre, siil Gp di, sul circuito di Buriram. Appuntamento cruciale per il mondiale piloti: Martin guida la classifica con 22 punti di vantaggio su Bagnaia, campione L'articolosiinlain tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun postlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - Marc Marquez : “Contavo di chiudere sul podio ma oggi Bastianini ha stravolto ogni previsione” - Marc Marquez conclude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram il vincitore della gara di Phillip Island non ha avuto modo per ... (Oasport.it)

MotoGP e F1 oggi : orari qualifiche e Sprint Race sabato 26 ottobre - tv - streaming - programma TV8 - Prosegue l’alternanza tra quattro e due ruote con il dualismo del weekend motoristico tra F1 e Motomondiale: oggi, sabato 26 otobre, continueranno le sessioni del GP del Messico di F1, in corso a Città del Messico, e del GP della Thailandia di ... (Oasport.it)

MotoGP oggi - GP Thailandia 2024 : orari Sprint Race - tv - streaming - programma TV8 e Sky - Nelle prime ore del mattino italiano di oggi, sabato 26 ottobre, giornata piuttosto intensa in Thailandia, sede del 18° round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento ... (Oasport.it)

MotoGP - gara sprint GP Thailandia oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - La MotoGP entra nel vivo del Gran Premio della Thailandia, con la gara sprint in programma per sabato 26 ottobre. Il motomondiale sta vivendo il diciottesimo appuntamento della stagione 2024, con il campionato che si avvicina al termine. ... (Sportface.it)