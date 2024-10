Monza-Venezia 2-2, un punto a testa nello scontro salvezza (Di domenica 27 ottobre 2024) Si spartiscono la posta in palio (2-2) Monza e Venezia nello scontro salvezza valido per la nona giornata di Serie A all’U-Power Stadium. Succede tutto nel primo tempo: Ellertsson porta avanti gli ospiti dopo un quarto d’ora, Kyriakopoulos pareggia i conti al 23?, veneti avanti nuovamente al 39? con Svoboda, i padroni di casa acciuffano il pari con Djuric al 44?. Nella ripresa al 35? i brianzoli rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Bondo, ma il risultato non cambia più. La squadra di Di Francesco sale così a quota 5 punti e aggancia il Lecce all’ultimo posto, i lombardi invece salgono a 8 cogliendo il terzo risultato utile consecutivo. Lapresse.it - Monza-Venezia 2-2, un punto a testa nello scontro salvezza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si spartiscono la posta in palio (2-2)valido per la nona giornata di Serie A all’U-Power Stadium. Succede tutto nel primo tempo: Ellertsson porta avanti gli ospiti dopo un quarto d’ora, Kyriakopoulos pareggia i conti al 23?, veneti avanti nuovamente al 39? con Svoboda, i padroni di casa acciuffano il pari con Djuric al 44?. Nella ripresa al 35? i brianzoli rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Bondo, ma il risultato non cambia più. La squadra di Di Francesco sale così a quota 5 punti e aggancia il Lecce all’ultimo posto, i lombardi invece salgono a 8 cogliendo il terzo risultato utile consecutivo.

