Michelle Obama parla di aborto e si rivolge alle donne | battervi per quello che è meglio per noi può fare la differenza in questa elezione

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’Election Day è sempre più vicino, ed entrambi gli aspiranti alla Casa Bianca stanno spingendo al massimo con le rispettive campagne elettorali. Fieri sostenitori di Kamala Harris, glisono impegnati in prima linea insieme alla vice presidente di Joe Biden. Il primo a prendere la parola è stato l’ex POTUS, lanciatosi qualche giorno fa in una sua versione del brano di Eminem Lose Yourself. Sabato sera, invece, è stato il turno di. La ex First Lady ha tenuto un discorso di circa quaranta minuti, che ha introdotto il comizio della candidata democratica a Kalamazoo, in Michigan, uno degli Stati più in bilico. Nonostante odi la politica, come lei stessa ha ribadito,è da sempre molto apprezzata per le sue doti comunicative. Ieri si è detta preoccupata per i sondaggi ancora incerti, e per i risultati del 5 novembre.