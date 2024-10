Maltempo, frana a Premosello Chiovenda nella frazione Colloro (Di domenica 27 ottobre 2024) Proseguono il Maltempo e l'allerta, arancione in gran parte del Piemonte e gialla nello specifico su novarese e Vco. Come comunicato dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, che sta monitorando la situazione del Maltempo e che è pronta a rispondere a eventuali Novaratoday.it - Maltempo, frana a Premosello Chiovenda nella frazione Colloro Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Proseguono ile l'allerta, arancione in gran parte del Piemonte e gialla nello specifico su novarese e Vco. Come comunicato dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, che sta monitorando la situazione dele che è pronta a rispondere a eventuali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rischio frane a causa del maltempo, ecco quali zone sono a rischio oggi (domenica 27) - Vco e Alessandrino sono le due aree in fascia rossa per rischio idrogeologico. Pioggia e fiumi ingrossati possono far cedere il terreno ... (quotidianopiemontese.it)

Maltempo, a Genova frana di nuovo via Acquasanta: strada chiusa - Solo il 14 ottobre, dopo un'altra ondata di maltempo, uno smottamento aveva di nuovo obbligato la chiusura della via. Mercoledì 16 ottobre c'era stato l’intervento di messa in sicurezza del tratto e ... (primocanale.it)

Meteo, il maltempo flagella il nord-Italia: dove scatta l'allerta arancione - L’ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia ha flagellato in particolare la Toscana dove i nubifragi notturni hanno trasformato le ... (iltempo.it)

Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna e Toscana. A Bologna scuole chiuse anche domani - Nuova ondata di maltempo nel centro Italia. Su gran parte del territorio emiliano-romagnolo è stata emessa una nuova allerta arancione per rischio idraulico ... (lapresse.it)