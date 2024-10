Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, torna Hirscher. L’Italia cerca risposte

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladeldi, prima tappa della coppa del Mondo-2025 di scimaschile. Primo appuntamento del circuito mondiale maschile come al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria. Tutti contro Marco. Si può riassumere così l’attesa per ilmaschile di, prima gara della stagione. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano, soprattutto in casa Norvegia. Lo svizzero, che ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di aprire il nuovo anno con un trionfo.