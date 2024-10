Ilrestodelcarlino.it - La stanza Indaco sbarca a Roma

(Di domenica 27 ottobre 2024) Anteprima a, oggi al Cinema-Teatro Adriano, per La, film tratto dall’omonimo libro (edizioni Il Ciliego, ndr) scritto da CoSavini (residente a Bologna, foto) e dal medico Gianfranco Di Nino. Girato la scorsa primavera in un ospedale della città, per la regia di Marta Miniucchi e la produzione Genoma Films e realizzato col sostegno tra gli altri, da Rai Cinema e Emiliagna Film Commission, il film racconta la storia di un’amicizia nata in terapia intensiva tra Romeo, violinista malato terminale interpretato da Samuele Teneggi, e India, alias Desideria Cucchiara. Savini e Di Nino saranno presenti, in sala, durante la proiezione.