Inter-Juventus | provino in campo per Asllani Thiago Motta ‘fa fuori’ Yildiz

L'Inter ospita la Juventus nel Derby d'Italia della nona giornata di Serie A: le scelte di Simone Inzaghi e dell'ex Thiago Motta Alla fine la scelta del vice Calhanoglu è ricaduta su Zielinski in casa Inter, con il polacco preferito ad Asllani in regia vista l'assenza per infortunio del metronomo turco nel big match contro la Juventus. Simone Inzaghi e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista albanese era rientrato in gruppo giovedì dopo il problema rimediato in nazionale e nell'ultima rifinitura aveva accusato un piccolo fastidio al ginocchio, aprendo così la strada al compagno di squadra ex Napoli per la titolarità nello scacchiere di Simone Inzaghi. Asllani è comunque in panchina e durante il riscaldamento ha effettuato un ultimo provino sul prato verde di San Siro per testare le sue condizioni.

