Il generale Camporini | Blitz non risolutivo Ma pasdaran in crisi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Due potenze che dialogano con le armi e non con la politica. Un conflitto che potrebbe continuare in tono minore, ma difficilmente terminerà a breve. Vincenzoe già capo di Stato Maggiore, ha spiegato perché l’attacco israeliano a Teheran potrà chiudere le ostilità dirette, ma non è risolutorio., che idea si è fatto dell’attacco israeliano all’Iran? "Stiamo assistendo a una sorta di balletto fra le due potenze. Io faccio un attacco militare con danni limitati, tu ci pensi un po’ e poi mi rispondi in modo analogo. Alla fine, tutti e due salvano la faccia e si ricomincia da capo. Purtroppo, questa è la situazione. L’orgoglio nazionale prevale sulla razionalità operativa".