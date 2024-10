Thesocialpost.it - GP del Messico: trionfo di Sainz, podio per Norris e Leclerc

(Di domenica 27 ottobre 2024)City – Carlosconquista la vittoria nel Gran Premio del, dominando la gara dopo essere partito dalla pole-position. Lo spagnolo della Ferrari ha mostrato una gestione impeccabile, tenendo testa agli avversari e tagliando il traguardo davanti a Lando(McLaren) e Charles(Ferrari), che si aggiudica anche il punto extra per il giro veloce. Gara ricca di sorprese e colpi di scena La partenza è stata subito movimentata: Max Verstappen, scattato dalla seconda posizione, ha preso il comando alla prima curva, ma un contatto a centro-gruppo tra Albon e Tsunoda ha provocato l’intervento della safety car. Il giapponese, coinvolto senza colpe nell’incidente, ha perso una ruota ed è finito contro le barriere, costringendo i commissari a fermare la corsa per qualche giro per ripulire la pista.