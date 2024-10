Galline abbandonate in un'auto a Milano: salvate (e sequestrate) dalla polizia locale (Di domenica 27 ottobre 2024) Una macchina trasformata in un pollaio. Due Galline che erano state abbandonate in un'auto parcheggiata in strada a Milano sono state salvate, e sequestrate, domenica mattina dalla polizia locale. Gli agenti sono intervenuti verso le 9.30 in via Faà di Bruno, trovando i due animali nell'abitacolo Milanotoday.it - Galline abbandonate in un'auto a Milano: salvate (e sequestrate) dalla polizia locale Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una macchina trasformata in un pollaio. Dueche erano statein un'parcheggiata in strada asono state, e, domenica mattina. Gli agenti sono intervenuti verso le 9.30 in via Faà di Bruno, trovando i due animali nell'abitacolo

