Brignone: «Caso Sinner? Noi sciatori siamo fortunati, ci fidiamo anche degli avversari, lasciamo in giro zaini»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Federicaha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui dice la sua suldoping che ha coinvolto Jannike poi ha chiarito le differenze tra gli scii e il tennis.: «Per fortuna nel mio sport lotti col cronometro» Tornando al tennis, che idea ha deldoping di? «In squadra ne abbiamo parlato tanto. Noiperché viviamo in uno sport nel quale cimoltissimo delle persone che ci stanno intorno: la tua squadra, magli. Noiine borracce, è un attimo a pensare male o trovarsi nei guai». Leggi, il tribunale del tennis (che lo ha assolto) ha la coda di paglia: “nessun favoritismo per lui” Come si può fare sempre meglio? «Lavorando, introducendo sempre qualcosa di nuovo, di più. Quest’anno il tennis. Non per laMania (sorride, ndr), ma perché mi piace tanto e funziona.