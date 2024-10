Briatore: «Alla Ferrari avrei preso cento volte Newey anziché Hamilton, ma a Maranello non sarebbe stato felice» (Di domenica 27 ottobre 2024) Fernando Alonso in Messico raggiunge il traguardo dei 400 Gp disputati e chi meglio di Flavio Briatore può raccontare il pilota spagnolo. Il Giornale infatti ha intervistato l’imprenditore italiano. «Lo seguiamo nel management e adesso che è venuto a vivere a Monaco vicino a casa mia, ci vediamo quasi tutti i giorni». Briatore: «La stampa inglese mi assalì per Alonso perché avevo appiedato Button» Quando si è accorto che Alonso aveva un grande talento? «In giro c’erano sempre le solite facce, da Prost a Patrese, Senna ovviamente, a Berger la gente cercava piloti di esperienza. Io ho pensato di fare la stessa operazione fatta con Schumacher. Ho cercato un giovane. Si parlava bene di questo spagnolo e a darmi una grossa mano fu Minardi». Il solito fiuto di Giancarlo. «Lui è un grande intenditore di piloti. Gli ho chiesto informazioni, lui me le ha date molto buone. Ilnapolista.it - Briatore: «Alla Ferrari avrei preso cento volte Newey anziché Hamilton, ma a Maranello non sarebbe stato felice» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fernando Alonso in Messico raggiunge il traguardo dei 400 Gp disputati e chi meglio di Flaviopuò raccontare il pilota spagnolo. Il Giornale infatti ha intervil’imprenditore italiano. «Lo seguiamo nel management e adesso che è venuto a vivere a Monaco vicino a casa mia, ci vediamo quasi tutti i giorni».: «La stampa inglese mi assalì per Alonso perché avevo appiedato Button» Quando si è accorto che Alonso aveva un grande talento? «In giro c’erano sempre le solite facce, da Prost a Patrese, Senna ovviamente, a Berger la gente cercava piloti di esperienza. Io ho pensato di fare la stessa operazione fatta con Schumacher. Ho cercato un giovane. Si parlava bene di questo spagnolo e a darmi una grossa mano fu Minardi». Il solito fiuto di Giancarlo. «Lui è un grande intenditore di piloti. Gli ho chiesto informazioni, lui me le ha date molto buone.

