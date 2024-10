Arsenal, nuova tegola per Arteta: un difensore salterà l’Inter? (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Arsenal di Mikel Arteta sta giocando contro il Liverpool nella nona giornata della Premier League. Un difensore ha avuto un problema fisico che lo ha costretto a uscire anzitempo dal match. INFORTUNIO – L’Arsenal di Mikel Arteta deve fare i conti con un altro infortunio dopo quelli che hanno già colpito la squadra inglese nelle scorse settimane. Il calciatore in questione è Gabriel, difensore brasiliano che rappresenta un pilastro della difesa del tecnico spagnolo. Il difensore ha avuto un problema alla gamba durante il match con il Liverpool, dopo un colpo da parte di Darwin Nunez. Il giocatore ha cercato di rimanere in campo, anche alla luce degli infortuni già verificatisi in quel reparto del campo ma non ha potuto fare altro che rinunciare a rimanere sul rettangolo di gioco. l’Inter segue con interesse la vicenda, dato che sfiderà i Gunners il 6 novembre. Inter-news.it - Arsenal, nuova tegola per Arteta: un difensore salterà l’Inter? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’di Mikelsta giocando contro il Liverpool nella nona giornata della Premier League. Unha avuto un problema fisico che lo ha costretto a uscire anzitempo dal match. INFORTUNIO – L’di Mikeldeve fare i conti con un altro infortunio dopo quelli che hanno già colpito la squadra inglese nelle scorse settimane. Il calciatore in questione è Gabriel,brasiliano che rappresenta un pilastro della difesa del tecnico spagnolo. Ilha avuto un problema alla gamba durante il match con il Liverpool, dopo un colpo da parte di Darwin Nunez. Il giocatore ha cercato di rimanere in campo, anche alla luce degli infortuni già verificatisi in quel reparto del campo ma non ha potuto fare altro che rinunciare a rimanere sul rettangolo di gioco.segue con interesse la vicenda, dato che sfiderà i Gunners il 6 novembre.

