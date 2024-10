Arrestato un 49enne a Milano: trovati armi e droga mentre si dirigeva verso una manifestazione (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Polmetro ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni a Milano, dove è stato fermato per un controllo alla stazione Centrale. La presenza di armi e sostanze stupefacenti ha sollevato allarmi sulla sicurezza pubblica e sulle potenziali minacce durante eventi pacifici. L’arresto avviene nel contesto di un crescente impegno nel monitoraggio della criminalità e delle situazioni potenzialmente pericolose nelle aree affollate. Un fermo decisivo alla stazione Centrale di Milano Gli agenti della Polmetro hanno eseguito un controllo di routine alla stazione Centrale di Milano, dove hanno incrociato la strada con un uomo che destava sospetti. Il 49enne, un cittadino italiano con un passato di maltrattamenti in famiglia, ha manifestato un comportamento insolito alla vista delle forze dell’ordine, cercando di allontanarsi con fare nervoso. Gaeta.it - Arrestato un 49enne a Milano: trovati armi e droga mentre si dirigeva verso una manifestazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Polmetro ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni a, dove è stato fermato per un controllo alla stazione Centrale. La presenza die sostanze stupefacenti ha sollevato allsulla sicurezza pubblica e sulle potenziali minacce durante eventi pacifici. L’arresto avviene nel contesto di un crescente impegno nel monitoraggio della criminalità e delle situazioni potenzialmente pericolose nelle aree affollate. Un fermo decisivo alla stazione Centrale diGli agenti della Polmetro hanno eseguito un controllo di routine alla stazione Centrale di, dove hanno incrociato la strada con un uomo che destava sospetti. Il, un cittadino italiano con un passato di maltrattamenti in famiglia, ha manifestato un comportamento insolito alla vista delle forze dell’ordine, cercando di allontanarsi con fare nervoso.

