WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti manca quattro match point e cede a Caroline Dolehide in semifinale (Di sabato 26 ottobre 2024) Si conclude in semifinale il cammino di Lucia Bronzetti nei Guangzhou Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’azzurra cede alla qualificata statunitense Caroline Dolehide, che si impone con lo score di 6-3 3-6 7-6 (9) in due ore e 38 minuti di gioco e domani affronterà nell’ultimo atto della competizione la serba Olga Danilovi?. Nel primo set la statunitense manca un break point nel secondo game, mentre l’azzurra ne sciupa due nel terzo. Nel quarto gioco, però, arriva il break a trenta della nordamericana, replicato con lo stesso punteggio nel sesto game. Dolehide va a servire per il set sul 5-1, ma cede la battuta a trenta. Bronzetti accorcia fino al 3-5, ma la statunitense tiene il servizio a trenta nel nono gioco ed al secondo set point chiude sul 6-3 in 40 minuti. Oasport.it - WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti manca quattro match point e cede a Caroline Dolehide in semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si conclude inil cammino dineiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’azzurraalla qualificata statunitense, che si impone con lo score di 6-3 3-6 7-6 (9) in due ore e 38 minuti di gioco e domani affronterà nell’ultimo atto della competizione la serba Olga Danilovi?. Nel primo set la statunitenseun breaknel secondo game, mentre l’azzurra ne sciupa due nel terzo. Nel quarto gioco, però, arriva il break a trenta della nordamericana, replicato con lo stesso punteggio nel sesto game.va a servire per il set sul 5-1, mala battuta a trenta.accorcia fino al 3-5, ma la statunitense tiene il servizio a trenta nel nono gioco ed al secondo setchiude sul 6-3 in 40 minuti.

