VIDEO | Simona Molinari, la musica e l'amore: il Vittorio Emanuele apre la stagione concertistica (Di sabato 26 ottobre 2024) Un omaggio all'icona argentina Mercedes Sosa, ma anche un tributo al jazz, in cui il talento di Simona Molinari si sta distinguendo sui più importanti palcoscenici d'Italia e del mondo. Buona la prima della stagione concertistica del teatro Vittorio Emanuele, che venerdì sera si è aperta con lo

Simona Molinari pubblica una nuova versione di “Amore a prima vista” - ROMA – Simona Molinari, recentemente insignita della Targa Tenco come miglior interprete per l’album “Hasta siempre Mercedes” (la seconda dopo quella del 2022 per l’album “Petali”) torna sul mercato discografico con una nuova versione di “Amore a ... (Lopinionista.it)

Il premio Bianca d'Aponte compie 20 anni e li festeggia con Teresa De Sio - Simona Molinari - Cristina Donà e Margherita Vicario - Ci siamo. La ventesima edizione del Premio Bianca d’Aponte, dedicato alle giovani cantautrici, sta prendendo il via. Il 25 e il 26 ottobre nel teatro Cimarosa di Aversa si svolgono le due serate di quello che è ormai uno degli appuntamenti ... (Milleunadonna.it)

Simona Molinari al Blue Note : “Come ritrovare gli amici e raccontarsi la vita Sanremo? Mai dire mai” - “Tornare al Blue Note è come aggiornare tutta una serie di amici di quel che sono e quel che faccio al momento”, racconta Simona Molinari, in scena sul palco di via Borsieri il 4 e 5 ottobre per quattro spettacoli affiancata da Claudio Filippini al ... (Ilgiorno.it)

Devozioni festival : da Peppe Barra - 99 Posse e fino a Simona Molinari - a Torre del Greco - Peppe Barra e Simona Molinari, 99 Posse e Luna Janara. A Torre del Greco due giorni di musica, incontri e storie da raccontare con la III edizione di DEVOZIONI Festival. Ideato e diretto da Gigi Di Luca, finanziato da Città metropolitana di ... (Ildenaro.it)