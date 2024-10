Un amico di Sara Centellenghe, la 18enne uccisa in casa: “I vicini hanno visto due persone scappare” (Di sabato 26 ottobre 2024) Un amico di Sara Centellenghe, la ragazza di 18 anni uccisa a coltellate a Costa Volpino (Bergamo), ha raccontato a Fanpage.it che alcuni vicini hanno visto due persone scappare. Fanpage.it - Un amico di Sara Centellenghe, la 18enne uccisa in casa: “I vicini hanno visto due persone scappare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Undi, la ragazza di 18 annia coltellate a Costa Volpino (Bergamo), ha raccontato a Fanpage.it che alcuniduescappare.

Chi era il “pasticciere dei vip” morto a Bologna - un amico : “Credeva in me - sarà dura andare avanti” - Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incidente in scooter di Federico Asta, il "pasticciere dei vip" morto a Bologna nella serata del 21 ottobre. I funerali si terranno giovedì 24 ottobre mentre amici e colleghi lo ... (Fanpage.it)

Petitto : "Forza Italia? Valutiamo". E su Festa : "Un amico - ci sarà tempo per chiarirci" - Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”, non ha smentito le indiscrezioni che lo vedrebbero avvicinarsi a Forza Italia, sottolineando però che le trattative sono ancora in corso. "Diciamo che ci sono interlocuzioni in ... (Avellinotoday.it)

Sammy Basso - il corpo sarĂ donato alla scienza. Il migliore amico Riccardo : “Si è divertito fino alla fine” - Il corpo di Sammy Basso, morto sabato scorso a 28 anni, sarĂ donato alla scienza per lo studio e la ricerca di una cura per la progeria. Il ricordo del migliore amico Riccardo: "Eravamo insieme a quella festa. Stava ballando. Si è accorto di non ... (Fanpage.it)