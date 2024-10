Lettera43.it - Torna l’ora solare, stanotte si dorme un’ora in più: quando spostare le lancette

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 si tornerà al. Allo scoccare delle 3, ledell’orologio dovranno essere spostate indietro di(quindi alle 2 di notte). Quasi tutte le apparecchiature tecnologiche come smartphone, computer, orologi e sveglie digitali effettueranno il passaggio in automatico, mentre bisognerà compiere l’operazione a mano sugli orologi da parete o su quelli da polso. Si dormiràin più e, per diversi mesi, le giornate avrannodi luce in più al mattino e una in meno la sera.rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025. Articolo completo:siin più:ledal blog Lettera43