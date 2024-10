Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette (Di sabato 26 ottobre 2024) L’autunno è ormai nel pieno del suo corso e, con l'avanzare della stagione, arriva anche il momento di Tornare all'ora solare. Le giornate si accorciano, il buio cala sempre prima e, come ogni anno, dovremo adeguarci al cambio d'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 Veronasera.it - Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’autunno è ormai nel pieno del suo corso e, con l'avanzare della stagione, arriva anche il momento dire all'ora. Le giornate si accorciano, il buio cala sempre prima e, come ogni anno, dovremo adeguarci al cambio d'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l’ora solare - stanotte si dorme un’ora in più : quando spostare le lancette - Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 si tornerà all’ora solare. Allo scoccare delle 3, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora (quindi alle 2 di notte). Quasi tutte le apparecchiature tecnologiche come ... (Lettera43.it)

Domani scatta il cambio dell’ora solare - al Parlamento europeo torna la proposta per abolirlo - Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre bisognerà riportare indietro le lancette degli orologi di un'ora, per tornare all'ora solare, come avviene da decenni in Italia e in altri Paesi. Ma non tutti sono d'accordo. Al Parlamento europeo, oltre 60 ... (Fanpage.it)

Stanotte torna l'ora solare - alle 3 lancette indietro di un'ora - Con l'ultimo fine settimana di ottobre, torna l'ora solare. Stanotte, alle 3, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro. Guadagneremo un'ora di sonno, ma farà buio prima. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo ... (Liberoquotidiano.it)

Lancette indietro - torna l’ora solare - ROMA – Il passaggio all’ora solare, previsto per la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, significa un ritorno all’orario standard. Alle 3:00 del mattino le lancette andranno pertanto spostate indietro di 60 minuti. Per riportare le lancette ... (Lopinionista.it)