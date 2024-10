Sovraffollamento, nel carcere di Latina 50 i detenuti in più: manca il personale e... (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Sovraffollamento delle carceri nel Lazio continua a preoccupare in tutta Italia, Lazio compreso. Sono 1.567 i detenuti in esubero, considerando che le persone recluse negli istituti della regione sono 6.845, secondo il dato pubblicato sul sito del ministero della Giustizia e aggiornato allo Latinatoday.it - Sovraffollamento, nel carcere di Latina 50 i detenuti in più: manca il personale e... Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildelle carceri nel Lazio continua a preoccupare in tutta Italia, Lazio compreso. Sono 1.567 iin esubero, considerando che le persone recluse negli istituti della regione sono 6.845, secondo il dato pubblicato sul sito del ministero della Giustizia e aggiornato allo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Troppe incarcerazioni - il sovraffollamento è dovuto a politiche populiste” : parla il garante dei detenuti nel Lazio - Anastasia - Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio al secondo mandato e fondatore dell’Associazione Antigone, nata alla fine degli anni ottanta, per ‘I diritti e le garanzie nel sistema penale’. Il sovraffollamento nelle ... (Lanotiziagiornale.it)

Carceri - il report del Garante dei detenuti : 67 suicidi da inizio anno - 19 in più rispetto al 2023. E il sovraffollamento supera il 130% - Sono 67 i detenuti suicidi dall’inizio dell’anno, 19 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. A comunicarlo è il Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, nel Focus suicidi in carcere aggiornato al 16 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sovraffollamento - carenza di personale e strutture non idonee ad ospitare detenuti con problemi psichiatrici o di droga - Sovraffollamento, carenza di personale, difficile gestione dell’elevato numero di reclusi con problemi di tossicodipendenza ed affetti da disturbi principali sono le principali criticità rilevate nel corso delle recenti visite istituzionali del ... (Perugiatoday.it)

Troppi detenuti nelle carceri lombarde : il sovraffollamento supera il 140%. Diffidate le Asl di competenza - Milano, 19 agosto 2024 – Nelle carceri lombarde ci sono 8.349 uomini e 464 donne. Troppi, in base alla reale capienza. Il sovraffollamento nei penitenziari della nostra regione avrebbe raggiunto il 143%, motivo per cui l'associazione Luca ... (Ilgiorno.it)