Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Bubble Pop”, il nuovo singolo dei Potara

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Pop” è ildeidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 13 settembre 2024 e in rotazione radiofonica dal 25 ottobre, dove emerge una fusione di generi come l’elettronica, il pop e le metriche ritmiche dell’urban vista come una forma d’arte libera, capace di mescolare elementi di diversi stili per dar vita a sonorità innovative e mai banali. “Pop” è IldeiDal 25 ottobre 2024, ildei, intitolato “Pop”, sarà disponibile in rotazione radiofonica. Questo brano rappresenta una novità significativa per il gruppo, che si distingue per la sua originalità e creatività.