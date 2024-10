Ilrestodelcarlino.it - Ponte di viale D’Annunzio vietato a camion e autobus

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da martedì i mezzi che superano i 35 quintali di peso, compresi i bus, non potranno più transitare suldel Marano in. Il provvedimento dell’amministrazione comunale riccionese, che servirà a garantire la sicurezza della viabilità, è stato assunto in seguito alle nuove indagini effettuate sulla struttura che hanno fatto emergere delle criticità difficilmente risolvibili. Già dalla scorsa estate, dopo i primi prelievi di materiale, in quel punto la carreggiata era stata ristretta per impedire a più veicoli di transitare contemporaneamente. Sarà così fin dopo l’estate 2025, quando ilverrà demolito per poi essere ricostruito con un investimento di 1,7 milioni di euro. Già in corso la progettazione dell’opera. A questo punto glidi linea, come l’11, seguiranno percorsi alternativi.