Non è bravo come Alcaraz Jannik Sinner | la sparata di Patrick Mouratoglu

"Jannik non è completo come Carlos". A dirlo è Patrick Mouratoglu che come al solito non è mai banale nei giudizi. L'allenatore francese ha parlato a Tennis365 della rivalità tra Alcaraz e Sinner. E ha spiegato quali siano le differenze sostanziali tra i due astri nascenti del tennis mondiale, paragonandoli alle tre leggende dello scorso decennio: Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. "Hanno uno stile di gioco completamente diverso rispetto a Roger, Rafa e Novak - ha spiegato il coach francese -. Non penso sia logico paragonarli a loro e ritengo che entrambi siano molto più che due ragazzi che - ha aggiunto - colpiscono la palla molto forte". Il coach si è poi focalizzato sulle differenze tra Alcaraz e Sinner. "Sinner è una macchina. Può fare meno cose, ma sta iniziando ad aggiungere nuove armi al suo gioco.

