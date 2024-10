Mugnai accusato di omicidio volontario. Fdi: "Tesi surreale. L'imputato deve essere assolto" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il caso Mugnai fa discutere anche la politica. Questa la nota arrivata dal comitato provinciale di Fratelli d'Italia. "Si legge che il giudice non riterrebbe possibile ipotizzare la legittima difesa perché la reazione di Mugnai si sarebbe concretizzata in più riprese, sparando anche "da Arezzonotizie.it - Mugnai accusato di omicidio volontario. Fdi: "Tesi surreale. L'imputato deve essere assolto" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il casofa discutere anche la politica. Questa la nota arrivata dal comitato provinciale di Fratelli d'Italia. "Si legge che il giudice non riterrebbe possibile ipotizzare la legittima difesa perché la reazione disi sarebbe concretizzata in più riprese, sparando anche "da

