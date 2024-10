MotoGP, Marc Marquez: “Contavo di chiudere sul podio ma oggi Bastianini ha stravolto ogni previsione” (Di sabato 26 ottobre 2024) Marc Marquez conclude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram il vincitore della gara di Phillip Island non ha avuto modo per replicare quanto fatto in Australia, con una seconda parte di corsa nella quale ha badato al sodo, consapevole di non poter puntare alla zona podio. La gara su distanza ridotta ha visto il trionfo di Enea Bastianini che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, mentre al terzo posto ha concluso Francesco Bagnaia a 2.3. Marc Marquez, quindi, si ferma ai piedi del podio a 5.4 in quarta posizione. Si ferma in quinta suo fratello Alex a 10.1, quindi in sesta troviamo Franco Morbidelli a 11.0. Settimo Marco Bezzecchi, ottavo Fabio Di Giannantonio, nono Brad Binder, decimo Fabio Quartararo. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Contavo di chiudere sul podio ma oggi Bastianini ha stravolto ogni previsione” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)conclude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram il vincitore della gara di Phillip Island non ha avuto modo per replicare quanto fatto in Australia, con una seconda parte di corsa nella quale ha badato al sodo, consapevole di non poter puntare alla zona. La gara su distanza ridotta ha visto il trionfo di Eneache ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, mentre al terzo posto ha concluso Francesco Bagnaia a 2.3., quindi, si ferma ai piedi dela 5.4 in quarta posizione. Si ferma in quinta suo fratello Alex a 10.1, quindi in sesta troviamo Franco Morbidelli a 11.0. Settimoo Bezzecchi, ottavo Fabio Di Giannantonio, nono Brad Binder, decimo Fabio Quartararo.

