Biccy.it - “Millie di Temptation Island mi perseguitava ho avuto paura”, parla un ex volto tv

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)Moi diavrebbe perseguitato in passato Katia Fanelli che i fan della trasmissione conoscono come “la fotonica”. A raccontare la (surreale?) storia è stato un utente anonimo che ha inviato la segnalazione a Deianira Marzano che ha condiviso il messaggio. “Ti ricordi quando siva diMoi e Katia Fanelli (la fotonica)?era presa da un ragazzo che frequentava Katia e la seguiva ovunque, tanto da sembrare fissata! La cosa curiosa è cheera già fidanzata“. Un racconto fin troppo privato che poco dopo ha confermato la stessa Katia Fanelli sottolineando come Deianira Marzano non riporti mai il falso. “Sì, confermo.