Lutto nello sport | addio all’uomo più forte del mondo nessuno come lui

(Di sabato 26 ottobre 2024) È morto a 75 anni Geoff Capes, colosso del lancio del peso e leggenda dellobritannico. Con lui scompare un primato che resisteva da 44 anni: il suo record britannico, fissato nel 1979, non è mai stato battuto. Capes non si è limitato a questo exploit; nella sua carriera ha conquistato il titolo di campione nazionale per ben 17 volte, un traguardo che lo colloca tra i più grandi di sempre.Leggi anche: Mancini duro dopo l’all’Arabia: “Lì ci vuole pazienza” Una dieta monumentale per una forza straordinaria Uno degli aspetti più iconici della vita di Capes era la sua dieta da 13mila calorie al giorno, un regime alimentare tanto estremo quanto necessario per sostenere il suo fisico imponente e i ritmi di allenamento intensi.