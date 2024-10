Lobotka ancora ai box col Lecce: ecco quando potrebbe rientrare (Di sabato 26 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco Slanislav Lobotka continua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Stanislav Lobotka non parteciperà alla sfida della nona giornata di campionato di Serie A con il Lecce, gara prevista oggi alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. A darci maggiori informazioni sulle condizioni del giocatore è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: “A proposito di Lobo: è alle prese con il percorso di riabilitazione per superare il problema alla coscia sinistra che l’ha già escluso a Empoli e il suo recupero per la sfida contro il Milan di martedì a San Siro resta a forte rischio”. La situazione è monitorata quotidianamente a Castel Volturno, e c’è la volontà di evitare qualsiasi rischio inutile. Napolipiu.com - Lobotka ancora ai box col Lecce: ecco quando potrebbe rientrare Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco Slanislavcontinua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Stanislavnon parteciperà alla sfida della nona giornata di campionato di Serie A con il, gara prevista oggi alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. A darci maggiori informazioni sulle condizioni del giocatore è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: “A proposito di Lobo: è alle prese con il percorso di riabilitazione per superare il problema alla coscia sinistra che l’ha già escluso a Empoli e il suo recupero per la sfida contro il Milan di martedì a San Siro resta a forte rischio”. La situazione è monitorata quotidianamente a Castel Volturno, e c’è la volontà di evitare qualsiasi rischio inutile.

