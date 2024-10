LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’azzurra pareggia i conti! (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3! Servizio e chiusura di dritto! pareggia i conti Lucia! 40-30 Esplode il dritto lungoriga Bronzetti! SU! Set point! 30-30 Lungo il dritto di Lucia. 30-15 Fuori il rovescio lungoriga di Dolehide. 15-15 Rimedia con il suo colpo Bronzetti! 0-15 Errore di dritto Lucia. 3-5 Con il terzo gratuito di dritto nel game, si consegna l’americana! 30-40 Largo il dritto dell’americana!! Forza! 30-30 Non si avvicina alla palla Lucia e mette in rete il dritto. 15-30 Ennesimo kick vincente. 0-30 Un altro!! 0-15 Gratuito di dritto Dolehide. 4-3 Ace (1°) addirittura per Bronzetti. Si tira fuori da un game cruciale. A-40 Servizio e dritto Lucia. 40-40 Risposta di rovescio profonda di Dolehide. Ci risiamo, altro game ai vantaggi. A-40 Prima vincente. 40-40 Lungo il recupero di dritto dell’americana. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’azzurra pareggia i conti! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6, 6-3! Servizio e chiusura di dritto!Lucia! 40-30 Esplode il dritto lungoriga! SU! Set point! 30-30 Lungo il dritto di Lucia. 30-15 Fuori il rovescio lungoriga di. 15-15 Rimedia con il suo colpo! 0-15 Errore di dritto Lucia. 3-5 Con il terzo gratuito di dritto nel game, si consegna l’americana! 30-40 Largo il dritto dell’americana!! Forza! 30-30 Non si avvicina alla palla Lucia e mette in rete il dritto. 15-30 Ennesimo kick vincente. 0-30 Un altro!! 0-15 Gratuito di dritto. 4-3 Ace (1°) addirittura per. Si tira fuori da un game cruciale. A-40 Servizio e dritto Lucia. 40-40 Risposta di rovescio profonda di. Ci risiamo, altro game ai vantaggi. A-40 Prima vincente. 40-40 Lungo il recupero di dritto dell’americana.

