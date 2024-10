L’auto si ribalta e finisce contro un muretto in Friuli: Stefano muore a 37 anni, sbalzato a 4 metri (Di sabato 26 ottobre 2024) Incidente d'auto in via Nazionale ad Artegna, in provincia di Udine. Inutili i soccorsi giunti prontamente sul poto: Stefano Zilli, 37 anni di Gemona del Friuli, è morto. Fanpage.it - L’auto si ribalta e finisce contro un muretto in Friuli: Stefano muore a 37 anni, sbalzato a 4 metri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Incidente d'auto in via Nazionale ad Artegna, in provincia di Udine. Inutili i soccorsi giunti prontamente sul poto:Zilli, 37di Gemona del, è morto.

