Inchiesta hacker, indagati figlio di Leonardo Del Vecchio e banchiere Matteo Arpe (Di sabato 26 ottobre 2024) Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, e il banchiere-finanziere Matteo Arpe sono indagati nell’Inchiesta della Dda di Milano e Direzione nazionale antimafia sullo spionaggio alle banche dati pubbliche di Inps, guardia di finanza, agenzia delle entrate e altre e che ieri pomeriggio ha portato all’arresto ai domiciliari di quattro persone, fra cui l’ex ‘super poliziotto’ Carmine Gallo, 2 misure interdittive disposte dal gip Fabrizio Filice e il sequestro di alcune società, fra cui la Equalize srl controllata al 90% dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. In particolare Del Vecchio jr. avrebbe commissionato ricerche di informazioni durante la complicata vicenda ereditaria della dinastia industriale che, attraverso Delfin, possiede azioni di Mediobanca, Generali, Luxottica e altre. Lapresse.it - Inchiesta hacker, indagati figlio di Leonardo Del Vecchio e banchiere Matteo Arpe Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024)Maria Deldel fondatore di LuxotticaDel, e il-finanzieresononell’della Dda di Milano e Direzione nazionale antimafia sullo spionaggio alle banche dati pubbliche di Inps, guardia di finanza, agenzia delle entrate e altre e che ieri pomeriggio ha portato all’arresto ai domiciliari di quattro persone, fra cui l’ex ‘super poliziotto’ Carmine Gallo, 2 misure interdittive disposte dal gip Fabrizio Filice e il sequestro di alcune società, fra cui la Equalize srl controllata al 90% dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. In particolare Deljr. avrebbe commissionato ricerche di informazioni durante la complicata vicenda ereditaria della dinastia industriale che, attraverso Delfin, possiede azioni di Mediobanca, Generali, Luxottica e altre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storia : il figlio dell’ex Roma e i trascorsi in Galles. Delvecchio junior e le sfide ai Saints : : "Valgono la serie C» - C’è stata un’enclave azzurra che per pochi mesi ha rappresentato un angolo di Bel Paese nel cuore del Galles ed è stato il Bangor City, realtà calcistica nell’estremo ovest del Regno Unito che dopo essere stata rilevata dal musicista Domenico ... (Sport.quotidiano.net)

Ospedale Vecchio Pellegrini - vuole che il figlio venga dimesso : insulti e minacce - L’uomo pretendeva che il figlio minorenne, soccorso per un’aritmia, venisse subito dimesso dall’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, e che i risultati delle analisi gli venissero inviati a domicilio. Pretendeva che il figlio minorenne, soccorso ... (2anews.it)

Roberto Vecchioni ospite in tv dopo la morte del figlio : «La vita è eterna - nessuno se ne va» - In una intervista fiume al programma televisivo “In altre parole”, il cantautore, docente e scrittore si racconta a cuore aperto, confidando la sua sofferenza per i figlio morto. Docente, scrittore, cantautore. Una vita trascorsa tra ... (Lalucedimaria.it)